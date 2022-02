JO 2022 : des bandes sur le visage pour protéger les athlètes du froid

Selon les règles de la Fédération internationale de ski (FIS), les compétitions ne peuvent avoir lieu lorsque le mercure est inférieur à -20°. Seulement, le refroidissement éolien n'est pas pris en compte dans ce calcul. Parfois, des athlètes concourent donc des conditions particulièrement extrêmes. "Frida Karlsson a été complètement détruite par le froid", fustige par exemple, le patron de l'équipe suédoise, Anders Bystroem, dans les colonnes du Guardian. La fondeuse scandinave a terminé le skiathlon féminin (7,5 km + 7,5 km) tremblante et au bord de l'évanouissement. "Avec le froid, on se déshydrate bien plus vite, on fatigue plus vite, c’est une dépense d’énergie", souligne Stéphane Bulle, le médecin de l’équipe de France.

Pour faire face aux désagréments de cette météo glaciale, les sportifs adoptent des équipements spéciaux. Outre les couches de vêtements supplémentaires, nombre d'entre eux munissent leur visage - notamment leur front et leurs pommettes - de bandes adhésives spéciales. "Quand il fait -20, on a vite tendance à se brûler le nez et les pommettes avec la vitesse. Donc on est obligés de mettre du scotch pour se protéger sinon on peut se les brûler définitivement", décrit, au Dauphiné, Johann Clarey, vice-champion olympique de descente.

"Quand on passe les - 20, on assure le coup. Le visage, c’est le seul endroit découvert", complète-t-il. Interrogé par FranceInfo, Hugo Lapalus rappelle que "le froid prend énormément d'énergie". "On s'en protège un maximum et les straps [les bandes adhésives, ndlr] tout comme les bonnets et les sous-couches de vêtements, nous le permettent", affirme le fondeur tricolore présent à Pékin qui considère que la technique est "vraiment très efficace".