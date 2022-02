JO 2022 : toujours pas de médaille pour Pinturault, décevant en combiné alpin

Le mal était fait. Contraint au miracle, le skieur de Courchevel a pris tous les risques au début du slalom. Bien lancé dans sa course, le détenteur du gros globe de cristal a rapidement explosé. Surpris par une bosse à mi-parcours, il a enfourché la porte suivante et est parti au sol sur la piste nommée "The Rock" (rocher en anglais). Impeccable au milieu des piquets, Johannes Strolz (Autriche) est devenu champion olympique, 34 ans après son père sacré dans la même discipline à Calgary. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (2e, +0.59) et le Canadien James Crawford (3e, +0.68) complètent le podium.