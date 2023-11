JO 2024 : 400.000 billets, pour toutes les sessions, en vente le 30 novembre

La billetterie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est reparti. À compter du jeudi 30 novembre, quelque 400.000 nouveaux billets vont être mis en vente. Ils concernent "toutes les sessions", promettent les organisateurs, y compris les finales les plus demandées.

Les plus belles sessions des Jeux olympiques de Paris 2024 ne vous sont pas forcément passées sous le nez. Alors que les billets pour les épreuves les plus prestigieuses sont parties très rapidement (et à prix d'or) lors des premières sessions de vente, Paris 2024 annonce ce mercredi que de nouveaux tickets vont être mis à la vente. Et ce, dès jeudi 30 novembre, à 10h. Cette fois, pas d'inscription ni de tirage au sort au préalable : tout le monde peut tenter sa chance sur le site officiel des Jeux.

Le comité d'organisation promet une offre alléchante. "Tous les sports et toutes les sessions seront en vente, aussi bien pour les Jeux olympiques que paralympiques", écrit Paris 2024 dans un communiqué. Des places pour "toutes les finales" seront disponibles, promettent encore les organisateurs. "Ce sont notamment les billets qui avaient été sécurisés avant d'affiner les jauges de chaque site de compétition. Au total, cela représente plus de 400.000 billets."

30.000 nouveaux billets pour l'athlétisme

Pour les prix, comptez 24 euros au minimum, et plusieurs centaines pour les événements les plus demandés. Mais Paris 2024 le promet : près des deux tiers des nouveaux billets seront à moins de 100 euros. Dans le détail, 2000 nouveaux billets seront disponibles pour le judo (Champ-de-Mars), 5000 pour l'escrime (Grand Palais) 6000 pour la natation (Paris La Défense Arena), 14.000 pour l'équitation (Château de Versailles), 24.000 pour le tennis (Roland-Garros), ou encore 30.000 pour l'athlétisme (Stade de France). Quelque 25.000 nouveaux billets seront également disponibles pour les matchs de rugby à 7 au Stade de France, auxquels pourrait participer Antoine Dupont.

Les cérémonies, dont celle d'ouverture du 26 juillet sur la Seine, sont aussi concernées. "À partir de 90 euros pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine, et 150 euros pour la cérémonie d'ouverture paralympique, place de la Concorde", est-il précisé dans le communiqué.

Si tout le monde peut acheter ces places, Paris 2024 prévient : "Cela risque de partir très vite". Pour rappel, au total, un acheteur peut être détenteur de 30 billets au maximum, en prenant en compte les éventuels tickets déjà achetés.