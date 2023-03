JO 2024 : pour les déçus, la billetterie de la deuxième chance lancée ce mercredi

Alors que le comité d'organisation de ces Jeux est souvent critiqué, depuis plusieurs semaines, pour des prix jugés excessifs, son patron, Tony Estanguet s'est une nouvelle fois défendu ce mardi. "On savait que la demande est telle qu'elle ne pourra pas matcher avec l'offre (sic). Il y a beaucoup plus de gens intéressés que de billets disponibles, même si on a 13 millions de billets (avec les Jeux paralympiques, ndlr)", a-t-il souligné auprès de l'AFP. "Il y a encore des opportunités, elles arrivent dès la deuxième phase, à partir de demain. Il n'y en aura pas pour tout le monde et je m'attends à ce que cette deuxième phase continue de générer des déceptions et des frustrations. C'est inévitable, mais elle va encore une fois faire des heureux et il faut tenter sa chance", a enjoint l'ancien champion de canoë.