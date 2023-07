JO 2024 : ce qu'il faut savoir sur la troisième phase de la billetterie, qui ouvre ce mercredi

Si vous rêvez d'assister à de l'athlétisme, de la natation ou encore du judo, cette session de vente ne répondra pas tout à fait à vos attentes. À compter de ce mercredi, seuls quatre sports sont concernés par la billetterie "grand public". Il s'agit du basket et du handball pour les rencontres se disputant à Lille, des matchs de football à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne, et de la voile, à Marseille. Cette phase de vente "mettra en lumière les épreuves qui se dérouleront dans les territoires", explique Paris 2024.

Quelque 150.000 de ces places seront accessibles dès 24 euros, le prix plancher pour ces JO, essentiellement pour le football. Des billets sont d'ailleurs toujours disponibles pour voir les Bleus (à Marseille et Nice) ou les Bleues (à Lyon et Saint-Étienne) lors de la phase de groupes. Les prix grimpent ensuite jusqu'à 320 euros, pour des quarts de finale de handball par exemple.