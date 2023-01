JO 2024 : des risques sur la sécurité et les transports ?

Sur la sécurité, la juridiction recommande de "planifier l'emploi des forces de sécurité intérieure en veillant à l'équilibre entre la couverture des besoins pour les Jeux et de ceux de la sécurité sur l'ensemble du territoire national". Elle préconise également de "stabiliser les besoins de sécurité privée et d'établir les mesures alternatives pour pallier ses probables carences" car le besoin d'agents en sécurité privée, plus de 20.000 a minima, risque fort de ne pas être satisfait. Globalement, selon elle, il est nécessaire de "finaliser, avant la fin du premier semestre 2023, le plan global de sécurité des Jeux". Pour rappel, la cérémonie d'ouverture sur la Seine constitue un véritable casse-tête en la matière et fait l'objet de multiples réunions entre l'État, le comité d'organisation et les collectivités, depuis deux ans.