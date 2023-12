JO 2024 : la fédération internationale de surf propose l'abandon d'une tour controversée sur le site de Teahupo'o

En Polynésie, la tenue des épreuves de surf sur le site de Teahupo'o lors des prochains JO crée des remous. Alors que des récifs coralliens ont déjà été endommagés, la fédération internationale suggère de renoncer à une tour dédiée aux juges. Le comité d'organisation n'entend rien changer à ses plans.

À travers un communiqué relayé en début de semaine, la fédération internationale de surf (ISA) a proposé au gouvernement polynésien et au comité d'organisation des JO de Paris de renoncer à l'édification d'une tour controversée. Destinée aux juges, cette construction fait polémique depuis que des essais techniques ont brisé du corail au début du mois.

"Le 9 décembre, l'ISA a envoyé une proposition au gouvernement polynésien et aux organisateurs de Paris 2024 de tenir l'épreuve olympique de surf à Teahupo'o sans construire une nouvelle tour sur le récif", fait savoir l'instance dans un communiqué daté de mardi. Elle suggère de lui substituer d'autres outils pour juger des performances des surfeurs, via notamment la captation d'images depuis le rivage, la mer ou par les airs, via un recours à des drones.

"Trop tard", pestent les responsables polynésiens

Sur place, cette prise de position est accueillie de manière contrastée. Le président de la Polynésie française Moetai Brotherson a notamment regretté le caractère tardif de cette sortie de l'ISA. "Il ne faut pas se réveiller au moment du buzz", a-t-il lancé à l'AFP. La fédération "est associée depuis le début à ces épreuves de surf des JO. C'est un peu tard pour se réveiller", a poursuivi l'intéressé.

"Il aurait fallu dès le départ qu'ils se positionnent en nous disant : 'Nous, on estime que l'on peut juger depuis la terre.' À ce moment-là, on se serait mis en ordre de marche pour trouver des solutions techniques", a estimé l'élu, soulignant qu'il n'avait pas disposé d'informations relatives aux "modèles de drones" ou de caméras qui auraient pu être envisagés.

Le comité d'organisation des Jeux, pour sa part, n'entend pas modifier son approche. Le projet de construction d'une nouvelle tour pour les juges de l'épreuve de surf "continue", a assuré mercredi Tony Estanguet, le président du comité. "Nous respectons la décision qui a été prise à la quasi-unanimité localement de continuer de lancer ces travaux de construction", a-t-il lancé au cours d'une conférence de presse de fin d'année.

L'option d'opter pour une captation depuis le rivage ou la mer n'a pas été retenue. Elle "a déjà été expertisée et étudiée récemment, et n'a pas été jugée possible, faisable sur plusieurs sujets", a fait savoir Tony Estanguet. Que ce soit "sur le plan technique pour réaliser des images, mais aussi en matière de sécurité".