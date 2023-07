JO 2024 : Marseille (presque) à l'heure olympique avec le test-event de voile

"L'objectif de ce test-event est d'entraîner les équipes d'organisation et de tester le sportif, le médical, le technique et le technologique", résume Cédric Dufoix, responsable des sites de Marseille et Nice pour Paris-2024. Même s'il n'y a ni signalisation olympique, ni public – qui peut tout de même regarder le spectacle depuis les plages ou la corniche qui surplombe la mer –, l'épreuve ressemblera fort à ce qui se passera dans un an au même endroit.

Le dispositif de sécurité en mer, identique à celui prévu pour 2024, sera aussi testé, avec un vaste périmètre interdit à toute embarcation jusqu'au 16 juillet, de 8h à 20h. C'est sur cet espace que sont dessinées les cinq zones de navigation olympique, dont trois sont très proches du littoral (les "ronds" Marseille, Calanques et Corniche). Le dispositif laisse tout de même quelques espaces libres aux baigneurs et amateurs de kayak ou de paddle, y compris pendant les heures de compétition.