JO 2024 : l'enceinte porte de la Chapelle nommée "Adidas Arena"

Un "naming" de plus pour les enceintes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le Conseil de Paris a adopté ce vendredi la dénomination "Adidas Arena" pour la future enceinte olympique actuellement en construction dans le nord de la capitale. La future enceinte de 7800 places située porte de La Chapelle, dans le 18e arrondissement, accueillera les épreuves de badminton et de gymnastique et portera donc le nom "Adidas Arena" pour cinq ans, selon le contrat conclu avec la firme allemande, et renouvelable pour sept années supplémentaires.

Les alliés écologistes et communistes de la maire socialiste Anne Hidalgo étaient pourtant hostiles à une telle dénomination. Le débat autour de ce "naming" a illustré la fracture sur cette pratique entre les socialistes, qui y sont favorables, et leurs alliés de gauche avec lesquels ils dirigent la ville. L'adjoint (PS et apparentés) aux Sports et aux JO, Pierre Rabadan, n'a vu son projet adopté que grâce à l'abstention de l'opposition de droite et du centre (33 voix pour, 17 contre et 26 abstentions).