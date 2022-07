JO 2024 : "Tout sera fait" pour éviter une grève des transports pendant les Jeux, assure Emmanuel Macron

Le coup d'envoi approche. Le 26 juillet 2024, dans deux ans jour pour jour, débuteront les Jeux olympiques de Paris. À cette occasion, Emmanuel Macron a présidé, lundi à l'Élysée, un Conseil olympique et paralympique, pour s'assurer du bon déroulement de la préparation. "J'ai passé en revue les principaux sujets : les sites, la sécurité, l'hébergement, la nourriture, l'accessibilité...", détaille le chef de l'État, dans un entretien publié ce mardi par L'Équipe. Un autre dossier de haute importance a été au menu de la réunion : les transports.

Sur ce sujet, les désillusions ont été nombreuses ces derniers mois : peu de chantiers du Grand Paris seront menés à terme avant les Jeux, et plusieurs événements organisés au Stade de France ont été confrontés à des grèves du RER. "Nos compatriotes dépensent parfois beaucoup d'argent plusieurs mois à l'avance pour aller à un événement sportif et il n'est pas acceptable qu'ils ne puissent s'y rendre", affirme Emmanuel Macron. "Nous nous organisons pour que tous les travaux de structure soient finalisés en temps et en heure."