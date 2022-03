JO 2024 : plus de 13 millions de billets disponibles à la vente

Plus de 13,4 millions de billets seront disponibles à la vente à l'occasion des Jeux olympiques de Paris en 2024. Plus précisément, 10 millions pour les JO et 3,4 millions pour les jeux paralympiques. Après avoir dévoilé la future cérémonie d'ouverture qui se déroulera entièrement sur la Seine en décembre dernier, le comité d'organisation (Cojo) des JO 2024 a présenté sa stratégie de billetterie ce lundi 21 mars.

Sur l'ensemble des billets proposés, la moitié sera vendue à 50 euros et moins au cours de l'année 2023 et un million à 24 euros sur toutes les épreuves sportives. Cette manne financière est essentielle à l'organisation des JO 2024 pour boucler le budget qui s'élève à 4 milliards d'euros.

Tous les billets seront vendus en 2023, via un système de tirage au sort où il sera possible de s'inscrire dès décembre 2022 et qui générera des créneaux d'achats en février et en mai, puis fin 2023.