JO de Pékin : une méthode antidopage révolutionnaire utilisée pour la première fois pendant les Jeux

Olivier Niggli, directeur général de l'AMA, pense déjà à l'intérêt de cette méthode dans l'avenir : "La science évolue, et c’est pour ça qu’on doit se donner les moyens de garder les échantillons le plus longtemps possible. C'est une manière de dire aux athlètes que si on peut tricher aujourd’hui, on le détectera peut-être à l’avenir".

L'agence a par ailleurs rappelé que malgré le contexte sanitaire et toutes les restrictions qui en ont découlé, le nombre de contrôles antidopage réalisés sur l'année 2021 est resté stable et à un niveau normal.