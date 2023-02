Paris 2024 : les billets pour les Jeux olympiques "pas plus chers" que ceux de Londres ?

Pour en avoir le cœur net, nous avons comparé les grilles tarifaires des deux capitales. Pour Londres, on la trouve dans un rapport sur la question publié en avril 2023. Quant à celle de Paris, elle est disponible sur le site du Comité d'Organisation des Jeux olympiques (Cojo). Or, dans le premier cas, les prix oscillaient entre 20 et 725 livres (23 et 827 euros). C'est effectivement plus cher que pour la prochaine édition, en France, où le prix le plus bas affiché par le Comité est de 24 euros, et le plus cher est de 690 euros.

Cette différence de prix est encore plus notable dans le cas de l'athlétisme, qui a déçu de nombreux internautes. Une place à Londres coûtait minimum 57 euros et pouvait aller jusqu'à 827, contre une fourchette comprise entre 24 et 690 euros pour Paris. Ces deux documents donnent donc raison au patron du Cojo.