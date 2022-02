JO de Pékin : Cizeron et Papadakis (enfin) sacrés en danse sur glace, record du monde à la clé

Cette médaille d'or a un goût d'autant plus spécial qu'elle survient dans un contexte peu ordinaire. Les deux tricolores ont passé vingt mois sans patiner en compétition entre leur défaite de justesse, en janvier 2020, aux Championnats d'Europe et octobre dernier, principalement à cause de la pandémie de Covid-19 et des difficultés de voyage. Après un retour victorieux en automne dernier (trois nouveaux titres remportés), ils ont préféré renoncer aux championnats d'Europe pour des raisons sanitaires. Sur la glace de Pékin, c'était donc la première fois depuis plus de deux ans qu'ils se mesuraient pour la première fois depuis plus de deux ans aux tous meilleurs mondiaux.