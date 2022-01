JO de Pékin - Antoine Adelisse raconte la peur du Covid chez les athlètes : "J'en suis à mon 97e test"

À quoi ressemblent les derniers jours avant votre départ pour la Chine ?

Là, je suis tout seul chez moi. J'ai lourdement chuté aux X Games, la semaine dernière (à Aspen, aux États-Unis, ndlr). Dans tous les cas, j'avais prévu de rester à la maison, mais là, encore plus, parce que je dois me reposer. Mon dos est assez sensible. Hormis ma blessure, les périodes entre les compétitions sont un peu tristes et fades. Je suis quelqu'un qui a besoin d'interagir avec les gens, j'ai besoin de mes amis, sinon ce que je fais n'a plus de sens. Là, ça me manque. J'ai croisé mes amis, mais avec un masque, sans les prendre dans les bras. C'est un peu dur, mais je pense à l'objectif final, je pense aux Jeux. Même si je me restreins, c'est pour la bonne cause et le bon fonctionnement de ma carrière. Ce sont des moments de solitude, que vivent beaucoup d'athlètes à cette heure-ci. Malheureusement, c'est la condition pour pouvoir participer aux JO, avec sérénité.

Cela doit être pesant à vivre, physiquement et mentalement, après deux années de pandémie...

En tant qu'athlète, on vit avec une pression permanente. Le Covid en a rajouté une couche. C'est une contrainte supplémentaire qui est là, au quotidien, depuis deux ans. Malheureusement, on a compris qu'il allait falloir apprendre à vivre avec. Là, nous sommes en interview, dont j'en parle, mais dans les conversations que je peux avoir ailleurs, j'essaie d'éviter le sujet. Sinon, on ne discuterait plus que ça. J'essaie de m'en détacher, tout en faisant attention, bien évidemment. Je sais que c'est là, mais il ne faut pas que ça me rentre trop dans le crâne. Des fois, on a l'impression que ça tombe un peu au petit bonheur la chance. On fait extrêmement attention et d'un coup, si le test arrive positif, tout s'écroule. On joue déjà suffisamment avec la chance dans le sport. Si ça m'arrive, je ne saurai pas quoi dire ou quoi faire.