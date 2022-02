Le dopage s'invite aux JO de Pékin : l'affaire Kamila Valieva en 4 questions

Kamilia Valieva n'est pas n'importe qui. Âgée de 15 ans seulement, l'adolescente russe est le dernier visage à succès de l'usine à championnes moscovite de la réputée et sévère Eteri Tutberidze. L'école de Sambo 70, à Moscou, règne sans conteste sur le patinage féminin actuel. Elle a eu pour élèves Ioulia Lipnitskaïa, médaillée d'or par équipes à Sotchi en 2014, Evgenia Medvedeva, championne du monde en 2016 et 2017 et vice-championne olympique aux JO 2018, et Alina Zagitova, titrée à Pyeongchang et championne du monde en 2019. Engagées à Pékin au côté de Valieva, Anna Shcherbakova, championne du monde en titre, et Alexandra Trusova, médaillée de bronze européenne et mondiale, en sont les têtes d'affiche de cette nouvelle génération.

Parmi toutes ces étoiles, la native de Kazan est celle qui brille le plus. Invaincue pour son premier hiver sur le circuit senior, elle a enchaîné les succès en Grands Prix, remporté les championnats de Russie et a survolé les championnats d'Europe de Tallinn, en Estonie, mi-janvier. La championne du monde juniors 2020 a déjà établi neuf records du monde au cours de sa jeune carrière. Elle s'est emparée des trois records du monde de points depuis le début de la saison : les programmes court, libre et les scores totaux. Elle est aussi devenue la première femme à franchir le seuil symbolique de 90 points dans un programme court.