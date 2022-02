JO de Pékin : un Noël en or sur le slalom, 13e médaille française

Après l'argent de Johan Clarey en descente et le bronze de Mathieu Faivre en slalom géant, Clément Noël apporte une nouvelle médaille au ski alpin français. La première en or depuis Antoine Dénériaz en descente aux Jeux de Turin en 2006, la première titre olympique en slalom depuis Jean-Pierre Vidal, lui-même sacré à Salt Lake City en 2002. Après Quentin Fillon Maillet et le duo Papadakis-Cizeron, la délégation tricolore engrange une troisième médaille d'or, la 13e au total.