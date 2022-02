JO de Pékin 2022 : Tess Ledeux offre une 4ᵉ médaille à la France

Tess Ledeux avait parfaitement entamé sa finale en signant un "double cork 1620", soit une rotation de quatre tours et demi,

récompensée par 94,50 points lors de son premier passage. Ensuite, non rassasiée, elle n'a pas faibli en réussissant un "switch left 1440", soit cette fois quatre tours en l'air, qui lui ont valu 93 points.

Mais Eileen Gu l'a finalement devancée grâce notamment à un super dernier passage. Elle a aussi obtenu 94,50 points en réalisant elle aussi ces quatre tours et demi, pour la première fois de sa carrière. Ajouté à un premier saut récompensé de 93,75 points (right double 1440), ces deux performances lui ont ainsi permis de déloger Tess Ledeux de la première place in extremis.