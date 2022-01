JO de Pékin : Tessa Worley et Kevin Rolland désignés porte-drapeaux de la délégation française

Tessa Worley, 32 ans, est à la recherche d'une première médaille olympique. Après 15 victoires en Coupe du monde et un globe de géant en 2017, la double championne du monde de slalom géant se présentera sur la discipline reine de ces Jeux, le ski alpin, avec un statut bien particulier. Elle sera associée à Kevin Rolland, de deux mois son aîné, déjà détenteur d'une médaille de bronze en 2014.

La star du ski halfpipe revient pourtant de loin. En 2019, Kevin Rolland est victime d'un grave accident lors d'une chute. Au moment de tenter le record du monde de hauteur en quarterpipe, il perd l'équilibre, tombe de plus de dix mètres et atterrit sur le haut du mur. Il est alors victime d'un traumatisme crânien, se fracture le bassin, et est touché aux poumons, aux côtes, au foie, à la rate, et aux reins. Il est placé dans le coma plusieurs jours, avant de revenir à la compétition en 2021.