JO de Pékin : Anaïs Chevalier-Bouchet encore en argent, le biathlon poursuit sa moisson

À une balle de l'or. Deux jours après avoir cueilli l'argent avec ses copains du relais mixte, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalier-Bouchet est devenue vice-championne olympique sur le 15 km individuel, lundi 7 février. Sur le site exposé de Zhangjiakou, l'Iséroise a livré une course presque parfaite (19/20 au tir), malgré un tour de pénalité pour une balle perdue sur le dernier tir debout. Sans cette petite faute à l'avant-dernière cible à blanchir, elle serait devenue la Française à se parer d'or sur une course en solitaire, après Florence Baverel sur le sprint aux Jeux de Turin, en 2006.

Au bout du suspense, "Chev", partie avec le dossard 12, s'est intercalée entre l'Allemande Denise Herrmann, elle aussi auteure d'un 19/20 au tir, mais plus rapide sur les skis (+9"4), et la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland (18/20). Bronzée en sprint et relais à Hochfilzen en 2017 et sur la poursuite à Pokljuka en 2021, elle n'était jamais entrée dans le Top 20 de l'individuel aux Mondiaux. En réalisant la plus grande course de sa carrière, la biathlète du Vercors succède à Anne Briand, dernière médaillée tricolore dans la discipline, déjà en argent, à Lillehammer, en 1994.