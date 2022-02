JO de Pékin : l'inattendu sacre olympique de Justine Braisaz-Bouchet en mass-start

C'est sur les spatules qu'elle a fait la différence, creusant un écart d'une quinzaine de secondes sur ses principales poursuivantes. Sa quatrième faute, la seule sur son dernier tir, ne l'a pas déstabilisée, puisque ses rivales ont visité l'anneau de pénalité également. Intouchable, elle a coupé la ligne d'arrivée, drapeau tricolore en main, accompagnée sur le podium des Norvégiennes Tiril Eckhoff (+15"3, 4 pénalités) et Marte Olsbu Røiseland (+34"9, 4 pénalités), qui glane sa cinquième médaille dans ces Jeux, égalant la performance majuscule de Quentin Fillon Maillet, à qui il reste encore une cartouche à tirer avec la mass-start (à 10h en France) pour prendre une sixième breloque en six courses.

"C'est peut-être les pires conditions que j'ai eues entre l'individuel et le sprint. J'ai saisi ma chance", a réagi Justine Braisaz-Bouchet, dans l'aire d'arrivée. "C'est peut-être la première course de ces Jeux, où je ne me suis pas focalisée sur un résultat. Je me suis dit que peu importe ce qu'il se passait, j'étais juste heureuse d'être là et j'avais énormément de chance. J'étais impatiente de faire cette mass-start. J'avais juste pour ambition de faire ma course", qui restera comme le "meilleur moment" de sa carrière. "C'est magnifique, c'est dingue" de finir avec l'or autour du cou.