JO de Pékin : en or sur la poursuite, Quentin Fillon Maillet entre dans l'histoire

Le voilà, en tout cas, avec deux médailles d'or et deux d'argent. Et ce n'est peut-être pas fini, puisqu'il lui reste le relais masculin mardi (10h en France) et la mass start vendredi. En attendant, Quentin Fillon Maillet va pouvoir savourer. Tout comme la délégation française, qui engrange sa 10e médaille dans ces Jeux, la troisième du jour après le bronze de Mathieu Faivre en géant et des fondeurs sur le relais 4x10km. Un dimanche qui restera dans les annales tricolores.