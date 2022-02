"Comment peut-on être si froid avec son athlète ?" : le patron du CIO charge l'entourage "glacial" de Kamila Valieva

"On sentait la distance et en interprétant le langage corporel (de sa coach, ndlr), c'était dédaigneux. Comment peut-on être si froid avec son athlète ? Cela ne me donne pas confiance dans son entourage, indépendamment de ce qui a pu se passer, ou va se passer dans le futur, comment (est-il possible de) traiter une athlète mineure de 15 ans comme cela ?", a-t-il déploré. Un entourage sur lequel l'AMA va enquêter, car "un athlète se dope rarement seul", a assuré le président du CIO. "J'espère que l'enquête permettra à la vérité d'être révélée et que des mesures fortes et appropriées seront prises."