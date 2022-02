JO de Pékin : de l'argent pour le relais tricolore en biathlon, Quentin Fillon Maillet complète sa collection

De l'argent qu'ils vont pouvoir partager. Avant les Jeux de Pékin, les Bleus n'avaient même jamais fait mieux que le bronze (Lillehammer 1994, Salt Lake City 2002 et Turin 2006). Sur le pas de tir de Zhangjiakou, sous l'impulsion de son double champion olympique Quentin Fillon Maillet, l'équipe de France masculine a rompu la malédiction pour se parer d'argent, mardi 15 février. Alors que tout semblait joué, le dernier tir aura été fatal aux Russes, pourtant en tête tout du long. La Norvège a profité de cette fin de course complètement folle pour devancer la France sur la première marche du podium.

Avec cinq en cinq courses - l'or sur l'individuel et la poursuite, l'argent sur le sprint, le relais mixte et le relais messieurs -, "QFM" s'affirme plus que jamais comme le seigneur des anneaux à Pékin. Déjà seul Français au sommet dans les Jeux d'hiver, après la poursuite, il devient le troisième athlète tricolore de l'histoire olympique à ramener cinq breloques sur une même édition, tous Jeux confondus, aux côtés de l'escrimeur Roger Ducret à Paris en 1924 et Julien Brulé à Anvers en 1920.