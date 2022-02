"Une osmose inégalable" : Papadakis-Cizeron, les confidences d'un couple "or norme"

À Pékin, vous visiez l'or, et rien d'autre, quatre ans après l'argent triste de Pyeongchang. Vous étiez les grands favoris. Comment avez-vous fait de cette pression une force et non un poids ?

G.P : On a toujours aimé cette position de favoris. C'est la plus belle des places à avoir. C'est, je dirai, un "privilège", parce que cela veut dire qu'on considère qu'on a une chance de gagner et qu'on est ou peut être les meilleurs. Ça vient, logiquement, avec de la pression, mais, vous savez, qu'elle vienne du public, de la Fédération ou de n'importe qui d'autre, elle ne sera jamais aussi forte que la pression qu'on se met nous-mêmes. On a fait de cette pression une force, parce qu'on n'avait pas le choix. Soit on se laissait écraser par la peur de l'échec, soit on la surmontait. Bien sûr, il y a des moments, par exemple, avant les Jeux, où on ne faisait pas les malins avant de patiner. (Rires) Mais on a l'expérience et l'entraînement pour la supporter.

Ce titre tant désiré, vous l'avez conquis à deux, le jour de la Saint-Valentin...

G.C : Je vous avoue qu'on n'y a pas pensé quand on était dans le feu de l'action, d'autant plus que nous ne sommes pas en couple dans la vie. Mais, pour la petite blague, on se dit qu'on s'est fait un cadeau de Saint-Valentin. (Ils rigolent)

Vous offrez surtout un coup de projecteur extraordinaire à votre sport, avec ce titre olympique, 20 ans après l'or de Marina Anissina et Gwendal Peizerat...

G.P : C'est une fierté. C'est un sport qu'on aime, qu'on adore par-dessus tout. On espère justement que ça permettra au patinage artistique d'être plus connu, plus populaire, plus regardé. C'est un sport qui nous a fait beaucoup de bien dans notre vie et qui nous a apporté beaucoup de choses. Peut-être que ça donnera envie à la prochaine génération de s'y mettre aussi.