JO de Pékin : Johan Clarey, le "papy" du ski, médaillé d'argent de la descente

L'âge n'est qu'un chiffre. À 41 ans, Johan Clarey le sait : il ne devrait même plus être sur des skis. Comme bon nombre de ses descendeurs de son âge, il devrait être entraîneur ou consultant. Après avoir fêté ses 41 printemps, le 8 janvier, le skieur de Tignes est resté accroché au portillon pour prolonger son rêve olympique. Après le report de la descente messieurs de dimanche à lundi, en raison des bourrasques de vent, le vétéran français s'est offert le plus grand exploit de sa carrière, en allant chercher la médaille d'argent de la descente des JO de Pékin, lundi 7 février, sur la piste inédite mais très exposée au vent de Yanqing.

À 41 ans et 30 jours, le vice-champion du monde du Super-G en 2019 a effacé le record du médaillé le plus âgé en ski alpin, jusqu'ici détenu par l'Américain Bode Miller, bronzé à 36 ans et 127 jours sur le Super-G de Sotchi, en 2014. Auteur de neuf podiums en Coupe du monde, le deuxième à Kitzbühel en janvier est devenu le neuvième Français médaillé sur l'épreuve-reine du ski alpin. Après les ratés de Vancouver 2010, Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018, il a manqué 10 centièmes à Clarey pour devenir l'hérité d'Antoine Dénériaz (Turin 2006), Jean-Luc Crétier (Nagano 1998), Jean-Claude Killy (Grenoble 1968), Jean Vuarnet (Squaw Valley 1960) et Henri Oreiller (Saint-Moritz 1948), tous sacrés sur la course phare des JO d'hiver.