JO de Pékin : Quentin Fillon Maillet en argent sur le sprint, 7e médaille pour la France

On ne l'arrête plus dans ces Jeux. Quatre jours après l'or en individuel, le premier et seul titre (pour l'instant) de la délégation tricolore à Pékin, Quentin Fillon Maillet est allé, cette fois, cueillir l'argent sur le sprint, samedi 12 février, sur le pas de tir exposé de Zhangjiakou. Sa troisième médaille en trois courses, son deuxième titre de vice-champion olympique après l'argent en relais mixte. Il apporte à la France sa 7e breloque dans ces Jeux de Pékin, la première après deux journées blanches.

Proche du sans faute à la carabine (9/10, une erreur sur le tir couché), il a une nouvelle fois été époustouflant sur les skis. Insuffisant toutefois pour devancer le Norvégien Johannes Boe, intouchable sur la neige chinoise, qui le relègue à 25" et le prive d'un deuxième titre olympique. Le leader du classement général de la Coupe du monde partage son troisième podium avec les deux frères Boe. L'aîné de la fratrie, Tarjei, s'est emparé du bronze, après avoir coupé la ligne d'arrivée avec 13" de retard.