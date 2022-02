JO de Pékin : en finale du halfpipe, le miraculé Kevin Rolland "n'a rien à perdre"

Alors qu'on le dit "fini" pour le ski, le roi français du halfpipe entreprend une longue reconstruction physique, rythmée par des séances de kiné, de musculation et de balnéothérapie. Cinq mois après son effroyable accident, à force de courage et d'abnégation, il retrouve sa mobilité. Pour la première fois, il remonte sur ses spatules. Pour le plaisir, et c'est déjà beaucoup. "Il y a cinq mois, j'étais entre la vie et la mort, on me disait que je ne reskierais peut-être pas un jour, et là je suis en train de skier. Ça m'avait vraiment manqué", confie-t-il alors à L'Équipe. Ce n'est qu'un an plus tard, en mars 2020, qu'il fait son retour dans un pipe.

"Rassuré" par cet entraînement de deux heures à Crans Montana, le Plagnard aperçoit la lumière au bout du tunnel. Après un nouvel hiver passé sur les pistes, pour retrouver ses sensations d'antan, il se fixe un retour à la compétition pour les Mondiaux d'Aspen, aux États-Unis, en mars 2021, où il termine 8e. De quoi le conforter dans l'idée que, même s'il lui sera désormais difficile de rivaliser avec les meilleurs spécialistes de la discipline, son rêve olympique est toujours atteignable.