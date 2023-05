JO 2024 : combien de personnes pourront assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture à Paris ?

La cérémonie durera "trois heures", a encore précisé Gérald Darmanin au côté de Tony Estanguet, avec une "parade fluviale", "un spectacle artistique, et une cérémonie protocolaire". Au total, 115 bateaux défileront sur six kilomètres du fleuve. "Un défi artistique et un défi d'organisation", a résumé la maire PS Anne Hidalgo, présente à cette signature au ministère de l'Intérieur.