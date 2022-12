JO 2024 : le budget gonfle de 400 millions d'euros, dont 111 pour l'État et les collectivités

L'État répète régulièrement que "les Jeux financent les Jeux" et a présenté ces investissements, comme pour la lutte antidopage, comme pouvant servir au-delà des JO. Le financement du Cojo repose sur les recettes de partenariats, celles de la billetterie et une contribution du comité international olympique (CIO). 71 millions d'euros iront à l'organisation des Jeux paralympiques, déjà bénéficiaires des 100 millions d'euros d'argent public. L'État, par la voix du directeur de cabinet de la ministre des Sports et des JO, n'a pas précisé sa part sur ces 71 millions car "la ventilation" est en discussion notamment avec la mairie de Paris et la Métropole du Grand Paris.

L'État va aussi mettre 12 millions d'euros pour du "matériel sportif" (tapis, paniers de baskets, etc) et 8 millions destinés à la lutte antidopage ainsi que 5 millions d'euros pour les voies olympiques. 15 millions sont aussi prévus de la Métropole pour "des projets de réaménagements". Soit environ 111 millions d'euros in fine. Ce nouveau budget sera présenté lors d'un conseil d'administration le 12 décembre. Le surplus dû à l'inflation a été chiffré à 196 millions d'euros. Et le Cojo va aussi puiser dans sa "réserve" pour environ 115 millions d'euros, y laissant encore un matelas de 200 millions d'euros utile en cas de nouveau coup dur.