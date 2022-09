Jeux olympiques 2024 à Paris : le calendrier pour acheter ses billets

La deuxième étape commencera en mai 2023. Il sera alors possible, pour les personnes tirées au sort, d'acheter des billets, à l'unité cette fois-ci, pour l'ensemble des sports et pour les cérémonies d'ouverture et de clôture prévues sur la Seine. Le fonctionnement restera similaire, avec un créneau de 48 heures pour acheter ses billets. Sur les plus de 13 millions de billets disponibles à la vente, un million d'entre eux seront mis en vente à partir de 24 euros dans tous les sports, et 50% des places seront vendues à moins de 50 euros. 400.000 places seront, elles, offertes.

Enfin, la troisième et dernière étape s'étendra de fin 2023, jusqu'au début 2024. Il sera alors possible d'acheter tous les billets encore disponibles "en temps réel" et "dans la limite des stocks disponibles".