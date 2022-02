JO 2022 : "La Chine veut impressionner le monde" avec sa technologie

Oubliez la chaleur humaine. Après la décontamination, puis les tests successifs, il est enfin possible de se frayer un chemin vers le centre international de transmission (IBC), cœur névralgique de la diffusion des Jeux olympiques. Journalistes, techniciens et autres ingénieurs du son s'y réunissent, notamment pour manger. Mais attention au choc en entrant dans la cafétéria aux airs de film de science-fiction. Les plats y sont entièrement cuisinés puis livrés par des robots. "Les automates font tout le travail. Ils arrivent à plier des boîtes pour y mettre les hamburgers, puis les envoyer et les déposer", témoigne le journaliste. Même chose pour les cocktails, entièrement réalisés de façon automatisée. "C'est assez impressionnant au niveau technologique. Et on sent que la Chine veut impressionner le monde", souffle Yann Hovine.

Vient ensuite l'aspect sécuritaire, l'ultra-surveillance. Les navettes utilisées pour les liaisons entre la bulle sanitaire et les sites des épreuves sont affublées d'une, deux, trois, quatre ou cinq caméras. Les appareils filment en permanence. Même chose sur les routes où les véhicules sont flashées, photographiées et identifiées à de multiples reprises durant un même trajet. "On sent qu'il y a une vie qui est totalement contrôlée", résume le journaliste de TF1.