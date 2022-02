JO de Pékin : Henriques, Péchalat... la délégation tricolore touchée par le Covid-19

"Respectant les protocoles sanitaires applicables en France et dans le cadre de ces Jeux, elles soutiendront à distance les athlètes français et l'encadrement présents en Chine. Elles envisagent de se rendre à Pékin quand leur situation le permettra", précise le CNOSF dans un communiqué. En attendant que Brigitte Henriques soit en capacité de voyager en Chine, le Comité olympique français sera représenté sur place par le secrétaire général, Didier Seminet. L'intérim au poste de chef de mission de la délégation tricolore sera assuré par André-Pierre Goubert, directeur du pôle olympique et sport de haut niveau du CNOSF.