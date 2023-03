JO de Paris 2024 : plus de 8 Français sur 10 estiment que les billets sont trop chers

Des prix abordables que n'ont pas observés de nombreux Français tirés au sort lors de la première phase de vente. Ces dernières semaines, trois millions de billets ont ainsi été commercialisés par packs, mais de nombreuses épreuves ont été prises d'assaut et certaines places se comptent en plusieurs centaines d'euros. "Une deuxième phase de vente à l'unité va s'ouvrir en mai", tempère la ministre. "Le comité d'organisation va continuer d'améliorer la pédagogie, en restant très attentif à l'enjeu d'accessibilité."

Malgré les critiques sur les prix pratiqués, le soutien des Français pour l'événement reste important. 69% d'entre eux trouvent que c'est une bonne chose que les JO soient organisés à Paris, ce qui marque toutefois un recul de cinq points par rapport à octobre 2021. La cérémonie d'ouverture, qui aura lieu sur la Seine devant 500.000 spectateurs, suscite toujours beaucoup d'attente, malgré les défis pour en assurer la sécurité. 61% des sondés sont favorables à son maintien dans ce format en prenant les mesures de sécurité adéquates (+8 pts par rapport à octobre 2022).

Pour 64% des personnes interrogées, les JO 2024 permettront aussi de créer des opportunités économiques pour la France et les Français et pour 54%, ils pourront transformer les territoires et le cadre de vie des habitants grâce aux nouvelles infrastructures. En revanche, dans un contexte de forte inquiétude sur l'inflation galopante, 64% des Français n'ont pas confiance dans l'organisation des JO 2024 pour maîtriser le coût de cet événement et équilibrer son budget entre les dépenses et les recettes.