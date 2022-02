Margot Boch et Carla Sénéchal, deux bobeuses aux JO de Pékin : "On veut continuer à écrire notre histoire"

Votre performance passe aussi par l'engin que vous avez entre les mains...

C.S : On compare souvent le bob à la Formule 1 des glaces. Ça vous dit tout de l'importance du matériel. Les réglages doivent être minutieux. Chaque petit serrage, chaque parallélisme joue sur la performance. Ce sont des heures et des heures de travail au garage. On est des athlètes, mais on est aussi des mécaniciennes, je dirais. Dans ce sport, il faut savoir toucher à tout. C'est une partie qui nous plaît aussi beaucoup, de travailler sur notre bob et d'essayer le faire aller encore plus vite.

M.B : On gère à peu près tout dans notre performance. On est accompagnées par nos coachs, bien sûr, pour les réglages un peu plus techniques sur l'engin, parce qu'on ne peut pas faire tout toutes seules. Mais il y a effectivement beaucoup de paramètres à prendre en compte. Rien n'est laissé au hasard. Il faut être à 100% pour pouvoir tirer le maximum de la machine.

Pendant la descente, avec la vitesse et le bruit, on imagine qu'il est extrêmement compliqué de parler. Comment faites-vous pour communiquer l'une avec l'autre ?

C.S : On ne se parle pas, tout simplement. (Elle rigole) On a notre cri de départ. Ça nous permet d'être synchronisées et de nous élancer ensemble. Ensuite, pendant la descente, on ne communique pas. Pour savoir quand je dois freiner, c'est juste à moi de connaître la piste et savoir où on est. On n'a pas d'oreillette, pas de micro. On pense souvent que je suis copilote, mais pas du tout. Et puis, le bob est un sport très bruyant, donc même si on voudrait échanger, ce serait impossible.