"80 médailles" pour la France aux JO 2024 : des projections irréalistes ?

Le député Renaissance Karl Olive estime que les athlètes français pourraient décrocher près de 80 médailles lors des JO de Paris. Un objectif qui était affiché par le gouvernement à l'issue des derniers Jeux olympiques, mais que la ministre des Sports a revu à la baisse depuis. L'historique des performances françaises et les projections réalisées sur la base des résultats récents des athlètes incitent à la prudence.

Le 26 juillet prochain, les Jeux olympiques débuteront officiellement à Paris. Un rendez-vous incontournable pour les athlètes tricolores, que le gouvernement souhaite mettre au service du rayonnement de la France à travers le monde. Alors que le début des compétitions approche doucement, certains affichent clairement leurs ambitions : le député Renaissance Karl Olive par exemple, féru de sport, ne cache pas son optimisme. L'élu des Yvelines croit dur comme fer à un soutien populaire qui transcenderait les champions français. "Je pense qu’on ne sera pas loin des 80 médailles", a-t-il d'ailleurs lancé cette semaine au micro de Sud Radio. Des projections réalistes ? Pas forcément, surtout lorsque l'on se penche sur les estimations statistiques basées sur les résultats des Bleus ces dernières années dans leurs disciplines respectives.

Des ambitions revues à la baisse

La barre symbolique des 80 médailles mentionnée par Karl Olive a été au départ évoquée par le chef de l'État et plusieurs ministres ces dernières années. Au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, des membres du gouvernement ont fait état de leurs ambitions. Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, ou Jean-Michel Blanquer (ex-ministre de l'Éducation nationale et des Sports) ont ainsi mis en avant leur volonté de propulser la France parmi les nations de tête au classement des médailles.

Même son de cloche à l'issue des JO de Tokyo, qui s'était soldé par un bilan assez mitigé (10 médailles d'or, 12 d'argent et 11 de bronze). Depuis quelques mois néanmoins, on fait preuve d'une plus grande retenue au sein de la majorité. Si Karl Olive évoque à son tour 80 médailles, l'actuelle ministre des Sports (Amélie Oudéa-Castera) préfère viser un "top 5" au classement final. Emmanuel Macron a, lui aussi, évité d'avancer un objectif chiffré lors de sa récente interview accordée à France 5. Un regain de prudence qui s'explique sans doute par des ambitions initiales trop élevées par rapport au niveau des athlètes tricolores sur la scène internationale.

Un "boost" majeur en évoluant à domicile ?

Si l'on se réfère aux performances observées lors des derniers JO, 59 médailles (tous métaux confondus) seraient nécessaires pour intégrer le top 5 des nations. Cela signifie 20 de moins que les 80 espérées par le député de la majorité. Impossible toutefois de se baser sur les seules olympiades passées pour envisager l'avenir. C'est pour cela que divers organismes observent à la loupe les performances des Français dans les différentes disciplines, de manière à évaluer les chances de médailles potentielles.

En novembre dernier, un quatuor d'économistes a présenté un modèle pour prédire les résultats des prochains JO. Le scénario retenu table sur 47 médailles pour la France, ce qui serait synonyme d'un classement final entre la 5e et la 7e place. La fiabilité des projections réalisées avec ce modèle avant les Jeux de Tokyo, de l'ordre de 95%, tend à rendre cette hypothèse réaliste. Spécialisée dans le traitement des métadonnées, l'entreprise américaine Gracenote s'est, elle aussi, risquée à des pronostics via l'usage d'un modèle statistique. Ses résultats apparaissent légèrement plus ambitieux : 54 médailles, dont 27 (!) en or. Autant que le record de 27 médailles d'or obtenues par la France... Lors des JO de 1900 à Paris.

Du côté de l'Agence nationale du sport, on évoque 102 à 107 médaillables potentiels. Comprendre : des athlètes qui figurent aujourd'hui au plus haut niveau dans leur discipline et pourraient prétendre à monter sur un podium à Paris. Impossible toutefois de tabler sur un tel total, en raison des innombrables aléas du sport de haut niveau. Outre une hausse des moyens alloués à la performance en vue des JO, les responsables du sport français comptent aussi sur le soutien des spectateurs. Évoluer à domicile procure en effet un avantage non négligeable pour les pays hôtes, puisqu'ils parviennent généralement à augmenter leur total de médailles en quand ils organisent les épreuves. Par le passé, cet effet "Jeux à domicile" a permis de multiplier entre 1,5 et 2,3 le nombre de breloques glanées.

Rio et Pékin, des éditions de référence

Lorsque l'on remonte le temps et que l'on s'intéresse aux bilans français des olympiades, on comprend que l'objectif de 80 médailles ne soit plus mis en avant dans les rangs du gouvernement. En l'espace d'un siècle, le total le plus élevé a été de 43 médailles, lors des Jeux de Pékin en 2008. Suivent ceux de Rio en 2016, avec 42 médailles. Des résultats jugés assez positifs à l'époque et qui se révélaient meilleurs que ceux observés d'ordinaire durant la 2e moitié du XXe et le début du XXIe siècle. Avec 16 médailles seulement à Séoul en 1988, 33 à Athènes (en 2004) ou Tokyo (en 2021), le sport français n'a pas toujours tutoyé les sommets, loin de là.

À Paris l'été prochain, il faudra espérer compter sur certaines disciplines qui voient briller notre pays depuis des décennies. On pense bien sûr à l'escrime, au cyclisme, au judo ou à l'équitation. Dans tous ces sports, la France grimpe sur le podium des nations les plus médaillées, toutes éditions confondues des JO. Sans oublier le handball, avec des tricolores champions en titre chez les femmes comme chez les hommes.

