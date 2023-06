Clarisse Agbégnénou aimerait l'être à nouveau aux JO 2024 : comment sont choisis les porte-drapeaux ?

Être nommé à deux reprises porte-drapeau lors des Jeux olympiques est plutôt rare. À l'étranger, le tennisman Roger Federer, notamment, a porté la bannière suisse en 2004 et en 2008. Pour ce qui est de la France, on peut citer le cas du lanceur de disque et de poids Jules Noël, seul athlète tricolore à avoir eu deux fois cet honneur pour les Jeux d'été (Los Angeles 1932 et Berlin 1936), et celui du skieur alpin James Couttet (Saint-Moritz 1948 et Cortina d'Ampezzo 1956) pour les Jeux d'hiver.

Si elle a bon espoir de devenir la première sportive à être, par deux fois, la tête d'affiche de la France, Clarisse Agbégnénou n'est pas la seule en lice. Le nageur Florent Manaudou a déjà affirmé son envie de mener la délégation, drapeau bleu-blanc-rouge en main, lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture de la grand-messe olympique. D'autres noms reviennent aussi, à l'instar de celui du champion du monde du décathlon Kevin Mayer, de la spécialiste du lancer de disque Mélina Robert-Michon, du phénomène de la natation Léon Marchand ou, s'il participe au tournoi olympique, du footballeur Kylian Mbappé.