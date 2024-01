JO Paris 2024 : la jauge de la cérémonie d'ouverture réduite à environ 320.000 personnes

Le gouvernement a décidé de revoir à la baisse la jauge de personnes pour la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux olympiques. Ce sont finalement " à peu près" 300.000 spectateurs, contre 600.000 initialement prévus, qui pourront assister à cet événement.

Des ambitions revues à la baisse. Dans un contexte sécuritaire tendu, le gouvernement a décidé de diminuer le nombre de personnes qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vendredi 26 juillet 2024. "L'idée, c'est qu'il y a 100.000 personnes dans les quais bas", avec des billets payants, et "plus de 220.000 personnes sur les quais haut", avec des billets gratuits, indique Gérald Darmanin, ce mercredi, sur France 2. "Et puis après, il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine", détaille encore le ministre de l'Intérieur, soit un total "d'à peu près 300.000 individus".

"Une fois tous les 3000 ans"

"Je vous rappelle que les Jeux olympiques à Paris, c’est une fois tous les siècles", déclare pensionnaire de Beauvau. "Et une cérémonie d’ouverture en dehors d’un stade, ça n’a jamais existé. Donc c’est une fois tous les 3000 ans", met-il en avant. "Je sais qu'on a les meilleures forces de sécurité du monde et qu'on arrivera à montrer que la France est capable de gagner des médailles mais surtout d'accueillir le monde sans problème", conclut-il.

Initialement, en octobre 2022, l'exécutif avait tablé sur "600.000 spectateurs", dont 500.000 sur les quais hauts. Un an plus tard, en octobre dernier, le plan des autorités tablait sur quelque 400.000 âmes sur les bords de Seine. Finalement, le chiffre sera encore inférieur, avec des prévisions initiales pratiquement réduites de moitié.