Paris 2024 : top départ pour la deuxième phase de vente des billets, affichés entre 24 à 2700 euros

Vous n'avez pas pu décrocher de billet pendant la première phase de vente ? Pas de panique. Ce jeudi 11 mai s'ouvre une nouvelle phase de vente pour 1,5 million de billets, dont certains permettront d'assister aux phases finales des épreuves et les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Selon le comité d'organisation des JO de Paris 2024, quatre millions de personnes sont inscrites au tirage au sort.

À l'inverse de la phase précédente, où les billets étaient vendus uniquement dans des packs sur-mesure, il s'agira cette fois-ci d'une vente à l'unité. En revanche, comme lors de la vente précédente, les billets seront proposés à ceux qui se sont inscrits préalablement sur la plateforme, entre le 15 mars et le 20 avril. Les heureux élus seront sélectionnés par tirage au sort et, comme la dernière fois, disposeront d'un créneau de 48 heures pour procéder aux achats. Les premiers mails seront donc envoyés dès ce 9 mai, les tirés au sort étant avertis deux jours avant le créneau attribué.

Quelques règles ont été établies par les organisateurs. Ainsi, vous ne pourrez pas acheter plus de quatre billets pour les cérémonies et six billets maximum par session, sauf pour certaines épreuves reines de la quinzaine olympique. Attention, si vous avez déjà obtenu des entrées durant la première phase. "Si vous avez déjà acheté 30 billets lors de la phase de vente des packs sur-mesure, vous ne pourrez pas être tiré au sort lors de cette nouvelle phase de vente", précisent les organisateurs. En effet, il n'est pas possible d'acheter plus de 30 billets par compte sur la billetterie "toutes phases confondues".