Judo : blessé à la cheville, Teddy Riner renonce aux Championnats du monde 2022

"À deux ans des Jeux Olympiques, je ne peux prendre aucun risque", ajoute Teddy Riner sur le réseau social. "rendez-vous est pris pour les prochains Championnats du Monde en mai prochain au Qatar", promet-il, alors que des championnats sont organisés chaque année par la Fédération internationale de judo.

Fin août, lors d'un stage à Rabat, au Maroc, il s'était blessé à une cheville lors d'une confrontation lorsqu'un partenaire d'entraînement lui était retombé sur la cheville. La Fédération française de judo et le PSG, son club, avaient alors indiqué que cette entorse nécessitait "le port d'une attelle et l'utilisation de béquilles pendant trois semaines", tout en assurant que sa participation aux Championnats du monde 2022 était "maintenue".

Teddy Riner, médaillé de bronze en plus de 100 kg et sacré champion olympique par équipes en août 2021 à Tokyo, n'a plus participé à un Championnat du monde depuis 2017.