Clarisse Agbegnenou et la Fédération française de judo en conflit pour un kimono

Ce conflit ouvert - à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris - n'est pas sans rappeler la situation de 2017 entre la Fédération et Teddy Rinner. À l'époque, la star du judo français avait choisi un équipementier qui n'était pas le même que celui de l'équipe de France. Mais Teddy Riner avait promis de rester "main dans la main avec (s)a fédération", et avait finalement pu se présenter avec son équipementier personnel.