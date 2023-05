Violences conjugales : le pilier du XV de France et Montpellier Mohamed Haouas condamné à un an de prison ferme

Le pilier international, aujourd'hui âgé de 29 ans, était jugé en comparution immédiate ce mardi, après avoir été interpellé aux abords d'un centre commercial de Montpellier. Placé depuis deux jours en détention provisoire, il était accusé d'avoir frappé son épouse, devant des témoins, vendredi. Selon le récit établi par le président lors de l'audience et rapporté par Midi Libre, le colosse de 1,85m et plus de 120kg, serait arrivé "en courant" vers sa victime après avoir constaté qu'elle fumait, il lui aurait "fait un croche-patte et donné une gifle" avant de la trainer à l'extérieur du centre commercial. Sa compagne, appelée à la barre, a défendu son mari, expliquant ces gestes par "le stress à la maison" ou encore "les tensions liées au déménagement".

Ces faits, capturés par vidéosurveillance et pour lesquels il a été condamné à un an de prison ferme sans maintien en détention, s'inscrivent dans un parcours jalonné par d'autres affaires judiciaires.