Nouvelle accusation de tentative de viol contre Benjamin Mendy, jugé en juillet prochain

Il a rendez-vous devant la justice le 25 juillet. Accusé, jusque-là, de sept viols sur quatre femmes et d'une agression sexuelle sur une cinquième, le footballeur Benjamin Mendy s'est vu signifier, mercredi 2 février, la date de l'ouverture de son procès pour six semaines. Habillé d'un manteau et d'un costume-cravate noirs, le défenseur de Manchester City - arrivé masqué au tribunal de Chester - a aussi vu les charges qui pèsent à son encontre s'alourdir lors de son audience préliminaire.

Libéré sous caution le 7 janvier et placé sous contrôle judiciaire strict, après avoir passé 134 jours en détention provisoire, le champion du monde tricolore a été informé par la Chester Crown Court d'une nouvelle plainte pour tentative de viol, rapporte la BBC et L'Équipe. Les infractions présumées visant l'ancien joueur formé au Havre comprenaient jusqu'alors trois chefs de viol qui auraient eu lieu le 11 octobre 2020, des attouchements sexuels le 2 janvier 2021, deux nouveaux chefs de viol le 24 juillet et deux autres le 23 août. La nouvelle plainte porte à neuf le nombre d'accusations et à six le nombre de plaignantes.