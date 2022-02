Kurt Zouma frappant son chat : les associations demandent des sanctions contre l'international

Dans les deux clips diffusés sur Snapchat et que le tabloïd The Sun a relayés, on peut voir Zouma poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant. Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon The Sun, le défenseur de 27 ans aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.