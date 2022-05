Kylian Mbappé prolonge au PSG : à Madrid, c'est la douche froide

"L'impact de Kylian Mbappé au PSG est infiniment moindre que ce qu'il aurait au Real Madrid", déplore encore le quotidien madrilène, qui en profite pour dénigrer le championnat de France. "Peu importe le prix de Qatar 2022 et de Paris 2024, il joue actuellement dans une ligue semi-clandestine, qui, en Espagne, est regardée à travers deux réseaux régionaux. [...] Si c'est la vitrine que Mbappé pense qu'il mérite, il se tient en très basse estime. [...] Paris est très belle, mais au niveau du prestige du football, elle est à des années-lumière de Madrid."

"Mbappé a montré qu'entre le portefeuille et le rêve d'enfant, il préfère le portefeuille", écrit de son côté le journal AS. "Dans la vie, chacun choisit son destin. Il y a des gens qui veulent marquer leur grandeur d'athlète par leurs valeurs personnelles. D'autres préfèrent simplement se vanter qu'à Paris, il n'y a personne de plus riche que lui et que sa famille. Kylian, je suis désolé, à partir de maintenant, tu seras toujours perdant." Le rédacteur en chef de la rubrique Real Madrid prévient même : "S'il venait au Bernabeu (le stade du Real, NDLR) à genoux, même pour tout l'or du monde, ils ne laisseraient pas ce garçon porter le maillot madrilène."