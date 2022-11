Kylian Mbappé en Bleus, une influence qui va (bien) au-delà des buts marqués

Le "monsieur plus" de la sélection tricolore. Déjà auteur de 31 buts en Bleus (auxquels s'ajoutent 22 passes décisives), Kylian Mbappé a déjà fait une entrée fracassante dans le top 10 des meilleurs réalisateurs avec la tunique frappé du coq. Avec son doublé salvateur contre le Danemark (2-1), il a ainsi égalé le total de Zinedine Zidane. Le tout, en seulement 61 sélections (contre 108 pour son illustre aîné). Il ne compte plus que 20 longueurs de retard sur son coéquipier Olivier Giroud, qui a rejoint Thierry Henry en tête de ce classement avec 51 buts. En Coupe du monde, l'attaquant du PSG est d'ores et déjà le deuxième français de l'histoire en termes de buts marqués (7 contre 13 pour Just Fontaine).