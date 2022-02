La décision de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG "n'est pas prise"

En fin de contrat avec Paris le 30 juin prochain, Kylian Mbappé est pourtant en droit, depuis le 1er janvier, de signer où il le souhaite, et notamment au Real Madrid, qui le convoite depuis plusieurs mercatos. "Même si je suis libre de faire ce que je veux, je ne vais pas parler avec l'adversaire. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, et on verra après ce qui se passera", a poursuivi le Bondynois.