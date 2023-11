"Le pays avant tout" : la mise au point de Kylian Mbappé après cinq mois de silence avec les Bleus

Le capitaine de l'équipe de France a tenu ce vendredi sa première conférence de presse avec les Bleus depuis cinq mois. Kylian Mbappé a esquivé toutes les questions sur son avenir au PSG... et expliqué son silence médiatique. Morceaux choisis.

Il est de retour devant les micros. Une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé s'est présenté ce vendredi devant la presse, à la veille du match de l'équipe de France face à Gibraltar (ce samedi 18 novembre à 20h45 en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Un exercice habituel pour un capitaine des Bleus... auquel le joueur de 24 ans n'avait plus goûté depuis mi-juin, juste avant le début du feuilleton autour de son avenir au PSG.

Depuis Nice, où les vice-champions du monde ont posé leurs valises, le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la sélection a procédé à une mise au point. "J'avais annoncé que je ne viendrais pas à toutes les conférences de presse", a-t-il rappelé, précisant qu'il avait effectué les trois premières de son "mandat" de capitaine, avant de laisser la place à Antoine Griezmann. "Je ne suis pas le supérieur hiérarchique d'Antoine, et on laisse la porte ouverte à d'autres leaders", a-t-il souligné. "C'est mon tour de revenir, le coach m'a dit de revenir, je fais ce qu'il me dit."

Mon avenir ? Ce n'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France Kylian Mbappé

Lors des deux rassemblements, Didier Deschamps s'était donc présenté sans son capitaine devant les médias, quand Hugo Lloris, le prédécesseur de Mbappé avec le brassard, avait l'habitude de venir à chaque fois. Une manière, aussi, pour le sélectionneur des Bleus de protéger son joyau des questions autour de son avenir en septembre puis en octobre, alors que la qualification pour l'Euro 2024 n'était pas encore actée.

Trois mois après la fin du feuilleton, elles n'ont pas manqué. "Ce n'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France", a rétorqué le "prodige de Bondy". "Je suis venu en tant que capitaine de l'équipe de France. Si vous avez des questions sur le PSG, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrai. Le pays avant tout", a-t-il souri, admettant tout de même que son avenir "ne pèse pas sur lui". "Sur le terrain, je ne pense pas à ça", a-t-il insisté.

Reste qu'en se présentant devant la presse, Kylian Mbappé savait à quoi s'attendre. "À Gibraltar", lors de sa précédente sortie devant les micros en équipe de France, "j'ai eu onze questions : neuf sur le PSG, une sur les JO, et une sur Gibraltar parce que je l'ai demandée", a martelé le capitaine tricolore. "Je n'ai pas peur de venir ici, c'est juste que l'équipe de France n'appartient à personne. Elle a plusieurs leaders, j'en fais partie, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui."