"Funeste" et "nauséabond" : l'ex-médaillé olympique Mahiedine Mekhissi choque en comparant Nétanyahou à Hitler

"Adolf Hitler, c'est un enfant de chœur à côté de Nétanyahou ! L'Occident de vrais collabos", a écrit l'ancien spécialiste de la course de demi-fond, accompagnant son post de hashtags (#NaziIsrael ou #IsraeliNewNazism) faisant le parallèle assumé entre l'État d'Israël et le Troisième Reich. Ce message, dans lequel le champion d'Europe fait mention du camp de réfugiés de Jabaliya, bombardé par Tsahal quelques heures plus tôt, a été signalé à la plateforme Pharos par des internautes, choqués et horrifiés.