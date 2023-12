Une recrudescence des lésions des ligaments croisés observée dans le football féminin, l'UEFA va enquêter

L'UEFA a annoncé mercredi le lancement d'une "initiative centrée sur la sensibilisation et la prévention des blessures du ligament croisé antérieur" dans le football féminin. Depuis le début de l'année 2023, plus d'une centaine de blessures de ce type, parmi les plus graves pour un sportif de haut-niveau, ont été recensées.

L'UEFA se penche sur le dossier. L'instance dirigeante du football en Europe a fait part mercredi d'"une nouvelle initiative centrée sur la sensibilisation et la prévention des blessures du ligament croisé antérieur (ACL)" ainsi que sur le "bien-être des athlètes féminines". L'objectif de la démarche est de rendre le football de haut niveau "plus sûr pour les joueuses" dans un contexte dans lequel les graves blessures se multiplient. "Ce type de blessure dans le football féminin fait l'objet d'une attention particulière depuis longtemps", précise le communiqué.

Établir un "consensus" et "nouvelles lignes directrices"

Concrètement, l'UEFA a envoyé un formulaire de sensibilisation à tous les acteurs de ce sport – des dirigeants de clubs aux instances nationales en passant par les joueuses – pour "recueillir davantage d’informations et de répondre aux besoins uniques de chaque segment de cette communauté". Dans un second temps, un "consensus" basé sur "des données probantes sur des sujets allant de la prévention des ruptures des ligaments croisés et des facteurs de risque courants aux mécanismes de blessure et aux stratégies optimales de retour au jeu" devrait voir le jour d'ici à l’été 2024. De quoi établir de "nouvelles lignes directrices" en la matière, que ce soit en termes de préparation physique, d'élaboration des calendriers ou de processus de retour en forme.

Par ailleurs, une nouvelle phase de "sensibilisation plus large" sur la rupture des ligaments croisés débutera au cours du deuxième semestre de 2024.

Selon Zoran Bahtijarevic, médecin en chef de l'UEFA, "s'attaquer à la prépondérance des lésions de la rupture des ligaments croisés dans le football féminin est crucial pour le bien-être des athlètes et l'avancement du sport". "La démarche proactive de l'UEFA en établissant un panel d'experts reflète son engagement à comprendre et à réduire ces blessures à l'avenir", affirme-t-il. "L'effort de collaboration de la communauté du football est extrêmement important, et nous espérons que cette initiative favorisera un avenir plus sûr et plus durable pour le football féminin dans le monde entier", espère-t-il encore.

Ces dernières années, ces graves blessures se sont multipliées. Selon le compte X ACL Women Football Club, qui les recense, plus de 280 joueuses dans le monde ont contracté des ruptures du ligament croisé antérieur depuis janvier 2022. Sur l'année 2023, ce sont déjà 138 athlètes qui ont dû mettre leur carrière en pause pendant de longs mois pour cette raison. Plusieurs stars, comme Vivianne Miedema, Ellie Carpenter, Leah Williamson, Delphine Cascarino ou encore Alexia Putellas ont été ou sont concernées.